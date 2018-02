Les gimnastes del Salt GC s'estrenen amb bona nota a la Lliga Iberdrola

La primera jornada de la Lliga Nacional Iberdrola de Gimnàstica Artística va ser un dur examen per al Salt Gimnàstic Club, que malgrat patir baixes importants a l'equip, va completar una gran actuació aquest cap de setmana a Gijón, segons per darrere del Xelska balear, classifcació que li permet seguir aspirant al títol.

«Volem quedar campiones, i posarem tot el que sigui necessari amb la gent del club per aconseguir-ho, i si ho fem serà perquè hauran estat millors». Les valoracions de la directora tècnica, Montserrat Hugas després de la primera jornada de la competició són tota una declaració d'intencions de la mentalitat guanyadora d'un club que únicament amb gimnastes formades al planter s'enfronta contra altres equips reforçats amb esportistes de nivell internacional. Tot plegat encara dona més mèrit a la segona posició de dissabte, ja que tenien la baixa de Nora Fernández per culpa d'una grip, Sara Coll per una lesió al peu i Laura Mora amb molèsties al genoll, el que va limitar la seva participació a l'exercici de paral·leles. Però res d'això va impedir que el club saltenc acabés segon a la classificació gràcies al paper de Laura Bechdejú, Marina Gonzalez, Laia Q. Nogué i Bonnie Godino.

Amb aquests resultats el Salt GC se situa a un punt del líder avantatjant en mig punt el tercer. Per a Hugas a més la competició ha estat molt positiva perquè «les noies han enfortit els seus vincles, ha estat fantàstic per la relació de l'equip». Pel que fa al segon equip, va tornar a demostrar que el futur del club està en bones mans, ja que van quedar en primer lloc a segona divisió. La pròxima prova de la lliga es disputarà el pròxim 22 d'abril a Mallorca, on esperen haver recuperat tot l'equip.