Kike Sánchez té «bones sensacions» tot i els 4 empats seguits del Palamós

Kike Sánchez, gol, lesió i «bones sensacions individuals i col·lectives per tirar endavant la situació». El partit contra l'Espanyol B era especial per a ell i en va ser un dels protagonistes. Això sí, va viure en pocs minuts dues sensacions ben diferents, als tres minuts marcava el seu primer gol amb el Palamós després d'una bona assistència de Nahuel, però, pocs minuts després havia de marxar del terreny de joc per culpa d'una lesió. Es tracta d'un dels tres escalencs del degà, Kike Sánchez, els altres dos són el tècnic Pitu Batlle i el central Botxi. Arribat en el mercat d'hivern procedent de l'Olot, Kike Sánchez torna a gaudir de minuts al Palamós.

Diumenge passat davant el líder, un gol de Kike Sánchez, amb passat al juvenil de l'Espanyol, va estar a punt d'acabar amb una ratxa de 24 partits sense perdre del filial periquito. Segons Kike Sánchez, «el partit va ser especial, ja que he compartit molts anys vestidor amb jugadors de l'Espanyol i el cos tècnic», això sí, el davanter deixa clar que un cop va començar el partit «les amistats no valen i tots dos equips vam lluitar pels nostres objectius».

Després del quart empat consecutiu a un gol, (Santboià, Santfeliuenc, Pobla de Mafumet i Espanyol B), Kike Sánchez explica que la sensació regnant al vestidor palamosí és de confiança màxima en la salvació: «l'ambient és bo perquè quan un equip ho deixa tot al camp no se li pot recriminar res». Segons ell «una victòria contra el líder ens hauria anat molt bé per a la moral però tot i el mal gust de no sumar els tres punts les sensacions són bones». Ara lamenta la lesió muscular que es va fer amb la voluntat de recuperar-se el més aviat possible per tornar a ajudar l'equip des de la gespa.