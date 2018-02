El Municipal de Sant Gregori acollirà partits del torneig MIC de futbol

El MICFootball, que enguany arriba a la divuitena edició, també es podrà gaudir a Sant Gregori aquesta Setmana Santa després de l'entesa entre l´Agrupació Esportiva Sant Gregori i MIC Sports. Així el camp municipal serà una de les seus d´un dels tornejos de futbol internacional més prestigiós a nivell de futbol formatiu.

El MIC (Mediterranean International Cup) aplegarà un any més els millors equips internacionals i Sant Gregori serà una de les seus. Un torneig en el qual hi han participat grans estrelles mundial del moment, però sobretot que vehicula valors entre els esportistes. Un fet que es vincula directament amb les bases del Sant Gregori: humilitat, respecte i formació per davant de tot.

Com a fruit d'aquest acord, el Juvenil A del Sant Gregori participarà en el torneig. En aquesta categoria hi ha confirmats fins al moment 24 equips, entre els quals destaca el FC Barcelona, el Vila-real o l'Athletic Club.