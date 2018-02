El Wanda Metropolitano serà la seu de la final de Copa entre Barça i Sevilla

El Wanda Metropolitano, l'estadi de l'Atlètic de Madrid, serà el proper dissabte 21 d'abril l'escenari de la final de la Copa del Rei entre el FC Barcelona i el Sevilla, segons va decidir ahir la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF). Una reunió a quatre bandes, entre l'organisme, els dos clubs finalistes, i l'amfitrió, va desencallar la polèmica de cada temporada a l'hora de fixar on s'ha de jugar la final.

El nou estadi dels matalassers, inaugurat el passat mes de setembre i que serà seu de la final de la Lliga de Campions de 2019, era un dels favorits per albergar aquesta final de Copa entre blaugrana i sevillistes i al seu favor tenia el seu aforament, superior als 67.000 espectadors (67.829).

Ara, caldrà canviar els partits corresponents a aquest cap de setmana a la Lliga Santander entre el FC Barcelona i el Vila-real, el Sevilla i el Reial Madrid i també el que han de disputar l'Atlètic, propietari de l'estadi, i el Betis. Els dos primers es jugaran el proper 9 de maig i faltaria per veure a quina data aniria el dels matalassers i els bètics. En aquella jornada, la número 34, el Girona disputarà a Montilivi un derbi català contra l'Espanyol. Molt probablement el partit quedarà fixat per al divendres 20, per al diumenge 22 o per al dilluns 23 i rarament coincidirà, el dia 21, amb la lluita entre Barça i Sevilla pel títol de Copa.

El Barça, que va estar representat a la reunió pel directiu Javier Bordas i el director de Relacions Institucionals Guillermo Amor, volia evitar que la final es jugués a Sevilla, al Sánchez Pizjuán o a la Cartuja, i ja li va anar bé fer-ho al Wanda. Tot i que els blaugrana també s'havien plantejat demanar un canvi de data i passar la final de Copa al 9 de maig per no haver d'ajornar cap partit de Lliga, finalment ho van descartar i van mantenir el calendari aprovat l'estiu passat. Des del primer moment l'Atlètic va oferir el seu nou estadi per a la final i, d'aquesta manera, fer un assaig general per l'últim partit de la Champions League de la propera temporada. En principi, cada equip disposarà d'unes 22.000 entrades.

Els partits ajornats de la 34a jornada es disputaran entre la 36 i la 37. L'Atlètic, club organitzador, tampoc jugarà el seu duel de Lliga d'aquell cap de setmana contra el Betis, tot i que tampoc està descartat que el partit es programi per al 23 d'abril i que el Wanda pugui acollir tant la final de Copa com el duel de Lliga dels matalassers. L'Atlètic, segon classificat, és a només 7 punts del Barça en la lluita pel títol i en funció de com avanci la competició en les properes jornades, es pot arribar a un tram final de competició molt emocionant.

El director de relacions institucionals del FC Barcelona, Guillermo Amor, va explicar que està «molt bé» jugar la final al Wanda el 21 d'abril atès que era complicat canviar les dates i triar una altra seu. «Al final creiem que la data era la que teníem tots en ment, difícil de canviar. En aquest cas és el 21 d'abril, al Wanda i tot molt bé», va dir. «No era possible canviar el dia per qüestió de calendaris, moltíssims partits, moltes competicions. Estem ficats en totes les competicions i tant de bo seguim així fins al final», va tancar.