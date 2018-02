Colhado aposta pel projecte de l'Uni i seguirà a Girona

El primer cop d'efecte va ser renovar per dos anys més Núria Martínez, quan semblava que la base no arribaria a Nadal jugant amb l'Uni per les propostes que rebia del turc, i el segon arriba ara amb l'anunci que Nadia Colhado continuarà jugant la temporada vinent a l'Spar Citylift Girona. La pivot brasilera és la clàssica jugadora que, després d'exhibir un nivell molt alt a Fontajau tant en Lliga com en Eurocup, l'estiu següent acaba firmant per un equip turc o, en el pitjor dels casos, pel Perfumerías Avenida. Però això no passarà amb Nadia Colhado. I no passarà pel pas endavant del club, capaç de renovar dues jugadores titulars mitja temporada, i sobretot perquè la brasilera es vol quedar a Girona. La setmana passada, amb la pivot de vacances a Brasil, on no havia tornat des de l'estiu, l'Uni va fer arribar als seus agents una oferta de renovació, conscient que la pivot està molt còmoda a Girona, i Colhado l'ha acceptat sense dubtar, descartant així esperar fins a final de temporada, quan podria haver rebut millors propostes econòmiques de clubs d'altres lligues europees.

Nadia Colhado està jugant la seva segona temporada en el bàsquet europeu, la primera va ser al Gipuzkoa, on el curs passat va ser la jugadora més valorada de la lliga, i aquest any ha destacat a Fontajau després de no poder brillar l'estiu a la WNBA per una lesió a la mà. Més enllà dels seus números –13 punts i 9 rebots– en un equip on es reparteixen molt els minuts, Colhado ha demostrat a Girona que és un cinc de primer nivell per lluitar amb pivots com Erika de Souza o Laura Nichols de l'Avenida –a la final de Copa els va plantar cara tot i haver passat la nit amb febre–, o Astou Ndour i Dearica Hamby del Ragusa, a qui va superar clarament amb l'ajuda de Shante Evans. La lituana del Galatasaray Gintare Petronyte serà el proper gran repte per a una Colhado que, en molts partits de lliga, deixant de banda els partits contra l'Avenida i pocs més, és absolutament dominant prop de cistella o amb un tir molt efectiu des de tres/quatre metres.