Nadia Colhado: «Volia seguir a Girona, hi estic molt bé»

Nadia Colhado ha escenificat aquest matí a Fontajau, al costat del president Cayetano Pérez, l'acte de renovació per una temporada més amb l'Spar Citylift Girona. La pivot brasilera s'ha mostrat "molt contenta" de continuar a Fontajau la propera temporada. I ha sigut molt gràfica a l'hora de justificar-ho: "aquí em sento bé, sóc feliç. Per poder rendir a la pista haig d'estar a un lloc on em trobi a gust i això passa aquí a Girona. Per què haig d'anar a un altre lloc on no sé què em trobaré?" es va preguntar.

Segons ha detallat Colhado "l'acord ha sigut molt ràpid perquè jo volia quedar-me". També ha destacat que l'Uni "és un club gran, ambiciós, i que lluita per títols. Ara el meu objectiu és guanyar títols aquí a Girona". En la recta final de la present temporada, la jugadora, una peça clau en el bloc d'Èric Surís, està convençuda que poden donar moltes alegries a l'afició tant a la Lliga Femenina com a l'Eurocup. "Hem de jugar cada partit com si fos una final", ha assegurat.

Per la seva banda el president Cayetano Pérez ha dit que amb la renovació de Nadia Colhado i la que es va tancar fa unes setmanes amb Núria Martínez "estem treballant per consolidar l'equip. També parlem amb d'altres jugadores perquè volem donar continuïtat a aquest bloc que juga tant bé a bàsquet. Un dels objectius d'aquesta junta era no haver de desfer l'equip cada temporada". També ha destacat que "fem un joc vistós i segur que al final els títols arribaran" i ha revelat que el club ha assolit el seu rècord d'abonats superant els 1.600 aquesta campanya.