El PSG amenaça l'única esperança blanca

Eliminats de la Copa del Rei pel Leganés i a una distància sideral del Barça a la Lliga, el Reial Madrid s'aferra a la Lliga de Campions, la seva competició fetitxe, per salvar l'any. Els blancs saben que es juguen el curs i per això no poden fallar avui al Bernabéu en l'anada dels vuitens de final contra el PSG. L'amenaça del nou ric conjunt francès és alta i més encara aquest any amb l'arribada de l'exblaugrana Neymar al club. Ara bé, històricament el Madrid es transforma a Europa i ja ho ha demostrat uns quants cops aquests últims anys en què ha aconseguit tres dels darrers últims quatre títols. Zidane té la baixa del sancionat Carvajal i del lesionat Vallejo, mentre que Unai Emery no pot comptar amb Motta, que acaba de sortir d'una lesió. «No és cap final ni tampoc un duel Cristiano Ronaldo-Neymar, sinó un partit més», deia ahir Zidane, que es defensava dels mals resultats d'aquesta temporada tot assegurant que «no he de mostrar res contra el PSG». Avui també es juga el duel Porto-Liverpool (20.45).