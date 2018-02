«A Girona hi estic molt bé»

L'Spar Citylift Girona i Nadia Colhado van escenificar ahir a Fontajau l'acord de renovació per una temporada que totes dues parts havien anunciat dimarts. La pivot brasilera es va mostrar «molt contenta» de continuar a l'Uni la propera campanya. Al costat del president, Cayetano Pérez, va explicar que l'entesa havia sigut «molt ràpida» perquè no tenia cap ganes de marxar a un altre equip. «Aquí em sento bé, soc feliç. Per poder rendir a la pista haig de ser en un lloc on em trobi a gust i això passa aquí a Girona. Per què haig d'anar a un altre lloc on no sé què em trobaré?», es va preguntar.

Colhado és la segona renovació que anuncia el club en poques setmanes. Primer van arribar les de Núria Martínez i la d'Helena Oma, ara cedida fins a final de curs al Cadí. La idea de l'Spar Citylift és intentar assegurar la continuïtat de més jugadores, per no haver de desfer l'equip cada estiu. En aquest sentit, la pivot brasilera va destacar que «l'Uni és un club gran, ambiciós, i que lluita per títols. Ara el meu objectiu és guanyar títols aquí a Girona». Colhado, una peça clau en el bloc d'Èric Surís, està convençuda que poden donar moltes alegries a l'afició, tant a la Lliga Femenina com a l'Eurocup. «Hem de jugar cada partit com si fos una final», va assegurar.

Per la seva banda, el president Cayetano Pérez va indicar que amb la renovació de Nadia Colhado i la que es va tancar fa unes setmanes amb Núria Martínez «estem treballant per consolidar l'equip. També parlem amb d'altres jugadores perquè volem donar continuïtat a aquest bloc que juga tan bé a bàsquet. Un dels objectius d'aquesta junta era no haver de desfer l'equip cada estiu». També va destacar que el club ha assolit el seu rècord d'abonats superant els 1.600 aquesta campanya: «Cada vegada ve més gent a Fontajau i això ens estimula per seguir fent créixer el projecte».