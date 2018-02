El Madrid-Unicaja és el plat fort de l'estrena de la Copa del Rei

La Copa del Rei de bàsquet de Gran Canària posa en joc des d'aquesta tarda el domini durant quatre anys seguits del Reial Madrid, en una 82a edició en què València, Baskonia i Unicaja gaudeixen de bons arguments per discutir el campió, per davant d'un Barça en caiguda lliure sense fi, en què s'haurà de veure quin efecte té l'arribada del veterà Svetislav Pesic a la banqueta.

Vuit equips, vuit aficions, quatre dies i set partits per assaborir un títol obert a les sorpreses. La festa del bàsquet repeteix a Canàries per quarta vegada no sense suspens, després que aquest dimarts ACB i ABP arribessin a un acord in extremis per desconvocar la vaga que amenaçava la Copa.

La jornada d'avui s'obre amb el València-Tenerife (19.00) i continua amb el plat fort, un Reial Madrid-Unicaja (21.30). Tots dos partits es podran veure per #0, igual com la resta de la competició. Demà hi haurà els altres dos duels de quarts, Gran Canària-Fuenlabrada (19.00) i Barça-Baskonia (21.30), un duel en què hi haurà cara a cara els dos últims entrenadors de l'Akasvayu Girona, Pesic i Pedro Martínez.

El tècnic blaugrana va assenyalar abans de la disputa de la Copa que, malgrat la mala situació global de l'equip en aquesta temporada, inclosa la destitució de Sito Alonso i la seva arribada a la banqueta no pensen buscar excuses, sinó donar el màxim per guanyar aquest títol. «No plorem, mirem de treure el màxim d'aquesta situació i ens preparem per al primer partit», va dir.