El trident que dirigeix el Figueres

Gairebé dos mesos més tard de la inesperada marxa de Chicho al Peralada-Girona B, el Figueres ha completat la renovació del cos tècnic del primer equip amb l'arribada a la banqueta del fins ara analista José Luis de Los Reyes Gordillo (51 anys) per liderar un trident amb Aitor Yeto (30) i l'exfutbolista professional Damià Abella (35). Yeto i Damià, fins al desembre ajudants de Chicho, han pilotat la transició i ara seguiran amb Gordillo, que a diferència d'ells dos té el títol per entrenar a Tercera Divisió, en un trident que, per sobre de tot, manté allò que ha buscat la directiva del Figueres en totes aquestes setmanes que han passat des de la marxa de Chicho a Peralada: mantenir la filosofia de joc que el club, primer equip i també futbol base, ha sostingut en els últims anys; primer amb Eduardo Vílchez i després amb l'actual entrenador del Figueres. L'estrena del trident va ser el passat cap de setmana a Terrassa, derrota per 1-0 en temps de descompte, i diumenge el Figueres rebrà el Gavà a Vilatenim en un partit que pot servir perquè els empordanesos s'allunyin encara més del descens (a 13 punts) i dels possibles compensats per descensos d'equips catalans de Segona B. «Primer de tot hem de sumar els punts per allunyar-nos de qualsevol mena de complicació possible, però jo segueixo creient molt en aquest equip; des de principi de temporada s'ha vist que és la millor plantilla del Figueres i la que millor juga dels últims anys».

Dels tres el nom més cridaner és el Damià Abella. Exjugador de Barça, Betis, Osasuna o Middlesbrough, a més d'un grapat de partits amb el Figueres a Segona B abans de fer el salt al filial blaugrana, Damià estava col·laborant amb Chicho i, quan el tècnic gironí va marxar al Peralada, «vaig fer un pas endavant amb l'Aitor per assumir la responsabilitat i ara n'he fet un endarrere, no tan gran com el que vam fer endavant, perquè encara que siguem una mena de trident, ara l'última paraula a l'hora de prendre decisions la té en Gordillo».

Una responsabilitat que José Luis de Los Reyes Gordillo té ben clara i assumida: «Des de la marxa de Chicho, el club va estar valorant opcions mentre l'Aitor i en Damià dirigien aquesta etapa de transició i al final han decidit apostar per mi. Assumeixo la responsabilitat de ser el primer entrenador amb dos col·laboradors com l'Aitor i en Damià que han aconseguit que l'equip hagi treballat molt bé en aquestes setmanes». A partir d'ara, els rols seran clars amb Damià Abella encarregant-se de la dinàmica de grup i de les jugades d'estratègia; Aitor Yeto de la preparació física, les càrregues de treball i la metodologia d'entrenament; i Gordillo de l'anàlisi dels rivals i del propi equip, a més de la direcció de partits. Al grup s'hi afegeix Arnau Tarradellas, que ajudarà Gordillo en les feines d'analista. «Han quedat molt clars els rols, que són semblants als que fèiem abans, i crec que ara tot està ben encaixat», explica Aitor Yeto que ha fet de preparador físic i d'ajudant tant amb Eduardo Víchez com amb Chicho. «Quan en Chicho va deixar l'equip, el club ens va dir que agaféssim l'equip amb en Damià perquè volien que es mantingués la línia de treball i la filosofia de joc, però ni jo ni en Damià tenim el títol i portant un entrenador de fora això podria perillar; al final s'ha optat per una persona del club com en Gordillo que coneix bé com es treballa al Figueres i el joc que estàvem fent des de l'arribada de Vílchez i després amb en Chicho», detalla Aitor Yeto, que abans havia treballat al futbol base del Girona.



L'experiència a l'Arcos andalús

El pas d'analista, tasca que feia des de feia tres anys i mig quan va arribar al club de la mà de Francesc Cargol, a entrenador del primer equip permet a Gordillo tornar a sentir l'adrenalina de la banqueta com quan ara, fa uns anys, i amb situació semblant, va dirigir l'Arcos de la Frontera de la primera autonòmica andalusa perquè el llavors entrenador, Cortijo, va marxar a fer d'ajudant de José González al Múrcia (ara mateix segueixen junts al Màlaga a Primera Divisió). «Em van dir si m'hi veia cor, vaig dir que sí i vam acabar fent el play-off per jugar a Tercera Divisió», relata Gordillo que, abans, també havia treballat d'analista i fent informes per a Domènec Torrent tant al Palamós com al Girona. «Estava molt còmode fent d'analista, veient el futbol d'una altra manera, però ja feia temps que tenia ganes de tornar a entrenar...», explica Gordillo que ha arribat a un acord amb la junta del Figueres fins a final de temporada «sense parlar del futur, ara el més important és fer una bona feina aquests quatre mesos».

Gordillo admet que «aprèn molt» sentint les experiències en el món del futbol d'un Damià Abella que, retirat del futbol professional fa un any i mig, les lesions al genoll el van deixar jugar ben poc al Middlesbrough, viu a Peralada i té al cap pensat tornar a entrar en el món del futbol professional ara des de les banquetes. Per motius personals, el figuerenc no va poder treure's el títol a Madrid que reserven als exjugadors d'elit i s'ha anat traient els nivells com qualsevol altre tècnic. Per això, la temporada passada va entrenar uns mesos un equip de base del Figueres, i aquesta temporada feia «les pràctiques» al primer equip amb Chicho i Aitor Yeto. «És un món molt diferent del que jo havia viscut en el futbol professional. L'exigència en el treball que fem és molt alta, però en canvi has de superar entrebancs com que un jugador no pot venir per temes de feina o per altres motius», explica Damià que aquest estiu vol completar el nivell III d'entrenador i, de cara a la temporada vinent no continuarà a Figueres. «Ha estat una bona oportunitat per a les dues parts, jo vivia aquí i necessitava fer les pràctiques, i al Figueres crec que l'he pogut ajudar amb la meva experiència; ja vam parlar que seria per una temporada», detalla Damià que, mirant al futur, li agradaria provar de tornar al futbol professional que va conèixer com a jugador: «Aquesta és la intenció, però hem de veure les vies per fer-ho, perquè entrar-hi molt ràpid a vegades no sempre pot ser bo».

Un camí cap al professionalisme que, a la seva manera, també ha començat Chicho al Peralada-Girona B, en una aposta del tècnic que tant Damià o Yeto van comprendre. «Era una molt bona oportunitat per a en Chicho i estic convençut que l'aprofitarà», explica Yeto que, amb 30 anys, també espera el seu moment per intentar fer un pas cap al món del futbol professional com ha fet Chicho i, gairebé segur, acabarà fent Damià Abella: «Fa temps que hi penso, és clar que m'agradaria, però ara necessito consolidar la meva situació laboral per poder-me tirar a la piscina perquè en el món del futbol no tot és treballar bé; hi tenen molt a veure els resultats».