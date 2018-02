Clara victòria de l'Atlètic de Madrid davant el Copenhaguen

L'Atlètic de Madrid va mostrar la seva candidatura a guanyar la Lliga Europa aconseguint una clara victòria a l'estadi del Copenhaguen (1-4) en un partit que va dominar en tot moment i que va decidir gràcies als gols de Saúl, Gameiro, Griezmann i Vitolo. També va aconseguir un gran resultat a domicili l'Athletic Club, que va derrotar l'Spartak de Moscou en un ambient gèlid (1-3).

Pitjor van anar les coses per al Vila-real, que va ser clarament derrotat a França per un Olympique de Lió (3-1) que va demostrar que serà un rival molt perillòs a la tornada. Per part seva, la Reial Societat no va poder passar de l'empat a casa davant del Salzsburg (2-2), ja que després de remuntar un partit difícil va encaixar un gol en el darrer minut de partit.