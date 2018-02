La Jornada de l'Esport Femení oferirà 21 disciplines al centre de Girona

La sisena edició de la Jornada de l'Esport Femení es celebrarà al centre de Girona, entre les places Catalunya, Salvador Espriu i Calbet i Rubalcaba, el proper 11 de març entre 2/4 de 10 del matí i 2/4 de 2 del migdia. Segona ha explicat avui a l'Ajuntament la coordinadora de l'activitat, Olga Praderas, hi haurà la possibilitat de practicar fins a 21 disciplines esportives diferents per a totes les edats, amb l'objectiu de fomentar la pràctica esportiva entre les dones. Entre d'altres esports hi haurà hoquei, gimnàstica, tennis taula, bàsquet, tennis, piragüisme, futbol, ciclisme, patinatge, judo, rugbi, handbol, atletisme i vòlei.

Abans de la jornada, el dia 9 de març, s'ha organitzat un debat sota el títol "Dona un pas per l'esport: trencant estereotips" que es durà a terme a l'Aula Magna de l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport de Salt (EUSES). L'exjugadora de l'Uni Girona Noemí Jordana hi farà la lectura de la declaració institucional del Govern del Dia Internacional de les Dones i posteriorment Olga Praderas farà la xerrada "L'esport de nena a dona. Trencant estereotips". Com a cloenda es farà un debat amb Noemí Jordana, Laura Garcia (organitzadora de la cursa de la Dona), Bernat Juliol (professor d'EF), Adrià Martín (director del grau en CAFE de l'EUSES) i Coral Vila (entrenadora de rugbi del GEiEG).

Durant la presentació que s'ha fet a l'Ajuntament, la regidora d'Esports Isabel Muradàs ha explicat que "com a societat ens hem de creure la igualtat en l'esport" i ha admès que fa falta "més suport de les institucions" per donar suport a l'esport femení. El representant d'Esports a Girona de la Generalitat, Josep Pujols, ha revelat, en aquest sentit, que mentre que en l'esport escolar la proporció de nens/nenes jugant és del 60/40%, aquesta xifra baixa quan es tracta d'esport federat: només un 23% de les fitxes de Catalunya són de dones.

La Jornada de l'11 de març comptarà amb d'altres activitats obertes a tothom com ara una sortida amb les GIRunneres, una masterclass de Core, una classe de pilates per a esportistes o una intervenció de dansa, entre d'altres. Aquesta serà la sisena edició d'una Jornada de l'Esport femení plenament consolidada ja a la ciutat de Girona i que compta amb el suport, entre d'altres, de clubs com l'Uni Girona, el GEiEG, el CPA Girona, el Girona-Judo, el Salt Gimnàstic Club, el Girona CH, la UE Sarrià, el CN l'Escala, el CT Girona, el CE Gerunda, el Salt-Ter, el Girona FC i l'AVAP.