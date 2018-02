El MIC batrà el rècord de participació amb Figueres com a seu principal

La divuitena edició de la Mediterranean International Cup (MIC) que enguany estrenarà Figueres com a nova seu, comptarà amb la màxima participació registrada fins ara, 372 equips d'arreu del món i més de 8.000 participants provinents de 40 països dels 5 continents. La capital de l'Alt Empordà ha sigut l'escollida per rellevar Girona com a seu de la inauguració (el proper dimecres 28 de març) i les finals del Mundialet de futbol base de la Costa Brava de l'1 d'abril. L'estadi de Vilatenim, amb 10.000 localitats, serà l'escenari principal de l'inici i la cloenda de la competició que enguany, en la seva divuitena edició, estrena seu agafant el relleu de Montilivi a Girona. Les dues últimes edicions, l'estadi havia acollit la inauguració i les finals, però l'ascens del Girona a Primera feia inviable mantenir els esdeveniments al camp gironí.



Noves seus

Tant l'Ajuntament de Figueres com el director del MIC, Juanjo Rovira, van celebrar el trasllat del certamen esportiu a l'Alt Empordà, que donarà més pes a la comarca. Llançà, Vilamalla, l'Escala, Sant Pere Pescador i Bàscara s'afegeixen al llistat de municipis que acolliran partits d'una de les competicions «més importants en àmbit formatiu». «Tenim un deute amb una part de la província de Girona d'estirar el MIC cap al nord fins arribar a la Jonquera», deia Rovira, que revelava que l'amistat amb Pere Gratacós i Arseni Comas fa que Figueres sigui «especial» per a ell. L'àmplia oferta hotelera i de camps de futbol han estat un punt afegit per fer de la capital empordanesa la seu principal, que «suma projecció» a la ciutat, tal com va destacar l'alcaldessa, Marta Felip. A banda de Vilatenim, Figueres també veurà partits del torneig a l'estadi Albert Gurt.

El creixement d'equips ha vingut donat «perquè les coses s'han fet bé», segons Rovira, però també per la incorporació de dues noves categories: cadet i infantil de primer any. En dos anys, el MIC, segons Rovira, ha augmentat la participació en un 175% i s'està treballant per estendre la marca als Estats Units i la Xina. Ja el 2017 es va arribar a xifres rècord pel que fa a clubs i països participants. L'any passat van ser 284 equips i enguany Rovira assegura que es creixerà fins a 372 clubs.

Durant la presentació d'ahir a la seu del Col·legi d'Arquitectes també es van fer públics alguns detalls de l'acte inaugural. Enguany traslladarà el protagonisme a la cultura catalana amb la participació dels Castellers de Figueres i el grup de percussió TramuntaKada, entre d'altres, per donar a conèixer les tradicions i convertir-ho «en una festa cívica i no només esportiva», segons va detallar el regidor d'Esports, Jordi Masquef.