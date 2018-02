Piqué: «L'any fa bona pinta però hem de ser més prudents que mai»

El defensa del FC Barcelona Gerard Piqué va assegurar que la temporada que està fent l'equip blaugrana fa pensar que pot ser «fantàstic» pel que fa a títols però, tot i que creu que té «molt bona pinta» aquest any i, amb vistes a l'encreuament de vuitens de final de la Lliga de Campions contra el Chelsea, assegura que han de ser «més prudents» que mai. «Les expectatives són màximes. Sempre que vas a jugar amb el Barça arreu del món ets favorit o tens oportunitat de guanyar. Hi ha un ambient positiu, té molt bona pinta aquest any però s'ha de ser més que mai prudent i aprendre de l'any passat», va assegurar en l'acte de presentació de Beko com a patrocinador de la samarreta d'entrenament.

Piqué va assegurar que malgrat que puguin estar molt bé, un mal dia contra el Chelsea els pot «privar» de la Champions. «Un mal dia et pot fer passar de tenir un any que pot ser fantàstic al fet que no ho sigui tant», argumentava.

Sí que va assegurar que la Lliga de Campions és prioritària i, d'altra banda, va revelar que va entrenar-se ahir amb normalitat i tot apunta que podrà jugar sense problemes l'eliminatòria. «La Champions és una competició molt important i anem amb ganes de poder guanyar i fer un primer pas per passar l'eliminatòria».



Dembélé, disponible

D'altra banda, Paco Alcácer i Ousmane Dembélé, absents en la darrera sessió, ahir es van exercitar amb total normalitat i estaran disponibles per al partit de demà al camp de l'Eibar (1/4 de 5). També hi va ser Thomas Vermaelen, ja recuperat de la lesió muscular que va patir al camp del Betis i que l'ha deixat tres setmanes fora de combat. De la seva banda, el tècnic de l'Eibar, José Luis Mendilibar, té clar que «si el Barça està al seu nivell, no tindrem res a fer-hi».