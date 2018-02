Sant Gregori pren el relleu de les MTB Challenge Series

El Gironès, i més concretament el municipi de Sant Gregori, agafarà aquest diumenge 18 de febrer el testimoni de l'Empordà per seguir donant corda a les MTB Challenge Series. Serà la segona de les tres curses del prestigiós circuit de bicicleta de muntanya de Klassmark Bike. Sant Gregori tornarà a ser l'epicentre d'una prova que oferirà dos recorreguts, distàncies Rally i Marathon, als més de 700 participants que hi competiran. Entre ells, el campió nacional de marató Ismael Ventura i Silvia Roura prendran la sortida amb l'ambició de mantenir el liderat que atresoren. No serà tasca fàcil. La Gironès MTB Challenge presentarà una graella de sortida de luxe.

La primera cursa serà la Marathon a partir de les deu del matí. 78 quilòmetres i 1.700 metres de desnivell positiu pels camins i corriols de la Vall de Llémena. Un entorn idíl·lic per a la pràctica d'aquest esport amb racons fascinants com Sant Medir, Adri, les Serres o Santa Afra. Un recorregut d'autèntica i pura bicicleta de muntanya.

Mitja hora més tard, a 2/4 d'11, serà el torn de la germana petita de la Gironès MTB Challenge. La distància Rally proposa un repte de 40 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell positiu que ressegueix part del recorregut de la Marathon. La batalla del Gironès perfilarà les classificacions definitives a falta de l'últim assalt a la Cerdanya (3 de juny).