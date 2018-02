El Barça busca tallar al camp de l'Eibar la ratxa de dos empats seguits a la Lliga

Després de deixar-se quatre punts en dos empats en les dues darreres jornades contra l'Espanyol (1.-1) i el Getafe (0-0) el Barça ha vist com l'Atlètic de Madrid li reduïa la distància i se li acostava a 7 punts. Per aquest motiu i per poder encarar amb la calma necessària el partit de dimarts a Stamford Bridge contra el Chelsea d'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions, el Barça està obligat aquesta tarda a guanyar a Eibar. Els d'Ernesto Valverde no poden fer més concessions a la Lliga si no volen que se'ls compliqui un títol que, fins fa un parell, de setmanes estava més que encarrilat. Als blaugrana els espera un Eibar enratxat que ha guanyat 5 dels darrers 8 partits. Vermaelen, Alcácer, Denis Suárez i André Gomes van quedar fora de la llista de convocatòria.