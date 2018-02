«Compartir podi a Fontajau amb dos equips mundialistes ja va ser un premi»

L'AE Fornells viurà avui un dia gran. El del debut en un campionat de Catalunya de patinatge en la modalitat de grups de xou grans. Ja van fer història el mes passat quedant terceres al provincial disputat a Fontajau, només per darrere del CPA Olot i del CPA Girona. Avui toca «competir» a Reus amb els millors equips de Catalunya per intentar classificar-se per al campionat d'Espanya del mes que ve. «Compartir podi a Fontajau amb dos equips mundialistes, el campió i el subcampió, ja va ser un gran premi per a nosaltres», explica l'entrenadora Pat Cutrinas.

Provoca'm és el títol de l'espectacle que presenta l'AE Fornells, creat per Cutrinas i Mar Sala. El club tenia una secció de patinatge però ara hi ha afegit un equip de xou gran per primera vegada. Cutrinas era entrenadora del GEiEG fins l'any passat, però va sortir-ne i, amb ella, un bon número de patinadores, que la van seguir en aquesta nova aventura a Fornells. «El CPA Olot i el CPA Girona segurament són d'una altra lliga però no m'agrada parlar-ne en aquests termes, mai ho he fet amb les noies. Nosaltres el que hem de fer és anar a competir, com ho vam fer a Fontajau, tot i que sabem que serà difícil tornar a fer podi». El CPA Olot ( Sense opcions), el CPA Girona ( Sóc aquí) i el PA Figueres ( La reina dels dracs), són els altres representants gironins a Reus en grups grans. Avui també competiran els quartets. Demà serà el torn dels petits i dels juvenils.