El CPA Olot guanya el Campionat de Catalunya de xou per setzè cop consecutiu

Nou títol per a les garrotxines. Aniol Resclosa

El CPA Olot s'ha proclamat aquesta tarda campió de Catalunya de grups grans de xou en patinatge artístic al campionat que s'ha disputat a Reus. El CPA Girona ha tornat a quedar segon i el Fornells, que havia estat tercer en el gironí de Fontajau, no ha pogut passar avui del vuitè lloc dues posicions per darrere del Figueres, sisè. Les amfitriones del Reus han acompanayat Olot i Girona en el podi.

En quartets, el Girona ha pujat al podi en tercer lloc per darrere del Foment Cardoní i el Lliçà de Vall ; mentre que el Guixolenc, campió a Fontajau, ha estat quart. El Celrà ha estat vuitè.