Un Barça a mig gas guanya l'Eibar, que acaba amb deu

El FC Barcelona ha doblegat (0-2) un Eibar guerrer per trencar una ratxa de dos empats consecutius en Laliga Santander, en un partit en què el conjunt d'Ernesto Valverde ho ha hagut de donar tot fins l'últim minut davant d'un conjunt basc que ha posat les coses molt difícils al líder.

El gol de Jordi Alba, al minut 88, ha sigut el que ha donat la tranquil·litat definitiva als blaugrana, ??que conserven la diferència amb l'Atlètic, i poden centrar-se en el compromís de la setmana que ve a la Lliga de Campions. L'Eibar ha tingut durant molts minuts contra les cordes el Barça, però l'expulsió d'Orellana en la segona part va enterrar les seves opcions.

En un inici de partit marcat per la intensitat i l'alta pressió de l'Eibar, el Barça ha optat per resistir davant les constants arribades del rival i esperar un contraatac per dificultar la feina als jugadors de José Luis Mendilibar. Després d'un quart d'hora vertiginós a Ipurua, el Barça s'ha avançat al marcador amb un gol de Luis Suárez. L'uruguaià, després d'un gran passada en diagonal de Messi, ha regatejat Dmitrovic i ha posat el 0-1 a l'electrònic. Amb aquest gol, el davanter blaugrana suma la seva setzena diana del curs a la Lliga Santander.

L'Eibar, per la seva banda, no ha abaixat els braços i ha seguit lluitant pel partit. Pocs minuts després, Orellana ha tingut la millor ocasió de l'equip basc per empatar el matx, amb un llançament que s'ha estavellat al travesser defensat per Ter Stegen.

El Barça ha replicat amb una ocasió en què s'ha quedat quedar molt a prop d'anotar el segon gol de la tarda, amb un llançament de Messi, que ha anat a la fusta, el dissetè pal davant el que s'ha estavellat el davanter argentí en la present campanya , en la qual ja porta 20 gols en Lliga.

En el segon temps el Barça ha començat a guanyar pes en el partit i l'Eibar s'ha començat a descentrar. Valverde ha mogut la banqueta i ha retirat Iniesta, pensant en el Chelsea, i donant entrada al brasiler Coutinho.

El quadre basc, a mitjans de la segona meitat, ha patit una doble expulsió que ha condicionat el matx. Primer ha sigut Orellana, que després de desplaçar la pilota amb la mà, ha sigut amonestat amb la seva segona groga pel col·legiat. Poc després, ha sigut el mateix José Luis Mendilibar, que després de protestar amb vehemència, ha sigut expulsat per Hernández Hernández en el qual va ser el seu partit número 100 al capdavant del conjunt armer.

D'altra banda, el Barça ha controlat el partit, liderat per Messi, el millor per als de Valverde, i ha realitzat un altre ajustament, amb l'entrada d'Aleix Vidal per Paulinho per tancar el resultat a Ipurua. En els últims minuts, el conjunt de la Ciutat Comtal ha tingut una clara ocasió de Messi abans de tancar la victòria amb un gol de Jordi Alba al minut 88.