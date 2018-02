L'esport femení es promocionarà al centre de Girona el proper 11 de març

La sisena edició de la Jornada de l'Esport Femení se celebrarà al cor de Girona, entre les places Catalunya, Salvador Espriu i Calbet i Rubalcaba, el proper 11 de març entre 2/4 de 10 del matí i 2/4 de 2 del migdia. Els principals objectius d'aquest esdeveniment són potenciar la pràctica de totes les disciplines esportives i crear un espai de visualització, d'iniciació i de reconeixement, a banda de trencar estereotips envers algunes disciplines considerades «no femenines» o reflexionar sobre els beneficis de la pràctica esportiva, els hàbits alimentaris i la qualitat de vida, entre d'altres.

La Jornada, que es va presentar ahir a l'Ajuntament de Girona, comptarà amb 21 disciplines esportives, tres més que l'any passat, i espera superar les 1.50o participants de la darrera edició. Entre d'altres esports es podran fer tastets d'hoquei, gimnàstica, tennis taula, bàsquet, tennis, piragüisme, futbol, ciclisme, patinatge, judo, rugbi, handbol, atletisme i vòlei. Abans de la jornada, el dia 9 de març, s'ha organitzat un debat sota el títol Dona un pas per l'esport: trencant estereotips, que es durà a terme a l'Aula Magna de l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport de Salt (EUSES). L'exjugadora de l'Uni Girona Noemí Jordana hi farà la lectura de la declaració institucional del Govern del Dia Internacional de les Dones i posteriorment Olga Praderas, coordinadora de la Jornada, farà la xerrada L'esport de nena a dona. Trencant estereotips. Com a cloenda es farà un debat amb Noemí Jordana, Laura Garcia (organitzadora de la cursa de la Dona), Bernat Juliol (professor d'EF), Adrià Martín (director del grau en CAFE de l'EUSES) i Coral Vila (entrenadora de rugbi del GEiEG).

Durant la presentació d'ahir, la regidora d'Esports Isabel Muradàs va destacar la importància d'aquesta iniciativa que vol demostrar que «l'esport femení té un gran potencial». També va subratllar l'aposta clara per aconseguir reduir la taxa d'abandonament de l'esport per part de les dones en determinats moments de la vida. L'esport escolar, segons va explicar el representant d'Esports a Girona de la Generalitat, Josep Pujols, té un 40% de noies practicants, però la xifra es redueix al 23% quan es tracta de competicions federades. Uni Girona, GEiEG, CPA Girona, Girona-Judo, Salt Gimnàstic Club, Girona CH, UE Sarrià, CN l'Escala, CT Girona, CE Gerunda, Salt-Ter, Girona FC i AVAP són alguns dels clubs que donen suport a la iniciativa.