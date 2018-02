Òscar Álvarez diu que la visita del Llagostera a València «és vital»

El Llagostera és un altre aquest 2018. El canvi d'any ha comportat una nova dinàmica de resultats (2 victòries i 4 empats) que ha permès a l'equip anar fent passets cap a la permanència. Després de sumar un bon punt contra el líder Mallorca, els d'Òscar Álvarez visiten aquesta tarda el València Mestalla. «És un partit vital. Si guanyem seria un gran pas a nivell classificatori», assegura el tècnic. Álvarez aposta per «continuar en la línia ascendent» i no despistar-se. El Mestalla és el màxim golejador de la categoria (43) però també recorda que encaixa gols amb facilitat (34) i és el segon més golejat. Ahir, l'equip es va entrenar ja a València on va arribar amb la baixa per lesió de Pitu Comadevall i sense Pol Gómez , descartat.