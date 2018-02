El Palamós viatja a Ascó amb l'objectiu de posar fi a 4 empats seguits

Sumar és bo, però ha arribat l'hora de fer-ho en forma de 3 punts. Fa 9 jornades (5 derrotes i 4 empats) que el degà no celebra una victòria. L'última vegada va ser el 19 de novembre del 2017, (3-1 contra el Gavà) i, d'això, en fa tres mesos. Amb Pitu Batlle, el Palamós ha experimentat una millora i com a mostra només cal destacar l'empat a un de diumenge contra el líder Espanyol B. La quarta igualada a un gol fa que els de Batlle no acabin d'aixecar el vol i se situïn a dos punts del descens. Per això, aquesta tarda intentaran aconseguir la primera victòria de l'any davant un Ascó que té el play-off d'ascens a un punt. «L'Ascó és un equip sòlid que intenta fer un joc combinatiu des de la defensa i sempre volen portar la iniciativa», avisa Batlle. El desplaçament d'avui és el més llarg que afronta l'expedició palamosina, 275 km i més de 3 hores d'autocar. Kike Sánchez, Uri Vila i Àlex Campos, són dubte per lesió, mentre que Caballero és baixa per sanció.