Agredeixen i deixen inconscient l'entrenador de porters de La Jonquera en un partit de futbol

Un jugador de l'equip de futbol del Montcada (Vallès Occidental) ha agredit aquest diumenge l'entrenador de porters de La Jonquera (Alt Empordà), durant el partit que han disputat els dos equips. El jove ha ventat un cop de cap al membre del club gironí que ha caigut desplomat a terra on ha quedat inconscient. De seguida l'ha atès un company, que és metge, fins que han arribat els Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) que se l'han emportat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on ha estat en observació unes hores, fins que a última hora de la tarda li han donat l'alta. Els Mossos s'han personat al lloc dels fets i han pres declaració al presumpte l'agressor. Segons han informat fonts de La Jonquera a l'ACN, tant la víctima com el club presentaran una denúncia contra el futbolista, per tal que els Mossos investiguin el cas.

Tot plegat ha passat quan l'equip gironí ha marcat el gol de l'empat, quan faltaven pocs minuts per acabar el partit. Els jugadors alt-empordanesos han anat a celebrar-ho tots plegats a la banqueta, amb la resta de membres. Ha estat aleshores quan el jugador del Montcada s'ha acostat insultant a la víctima i li ha etzibat el cop de cap que l'ha deixat inconscient a terra.

Els jugadors de La Jonquera han intentat atendre el seu entrenador i l'àrbitre ha decidit suspendre el partit quan faltaven pocs minuts per acabar. Segons expliquen fonts del club gironí aquest no és el primer problema que l'equip del Montcada té amb rivals. De fet, asseguren que quan han vist l'agressió han decidit retirar-se i anar als vestuaris per evitar problemes.