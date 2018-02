El Barça resisteix la tempesta

El Barça va guanyar ahir un guerrer Eibar per trencar una ratxa de dos empats consecutius en la Lliga, davant l'Espanyol i el Getafe. El conjunt d'Ernesto Valverde va haver de donar-ho tot fins a l'últim minut davant d'un conjunt local que va posar les coses molt difícils al líder.

El gol de Jordi Alba, al minut 88, va ser el que va donar la tranquil·litat definitiva als blaugrana. Va ser el segon gol que marcava el lateral de l'Hospitalet aquesta temporada després de fer-ne un al camp del València.

D'aquesta manera els culers aconsegueixen mantenir la diferència amb l'Atlètic, i poden centrar-se en el compromís que tenen dimarts en la Champions, a Stamford Bridge davant el Chelsea.

L'Eibar va tenir durant molts minuts contra les cordes el Barça, però l'expulsió d'Orellana en la segona part va enterrar les seves opcions.

Contra tot prnòstic, Valverde no va fer rotacions i va donar entrada un onze titular molt semblant al que podria treure dimarts a Londres, amb Paulinho acompanyant Iniesta i Rakitic al centre del camp.

En un començament de partit marcat per la intensitat i l'alta pressió de l'Eibar, el Barça va optar per resistir davant les constants arribades del rival i esperar un contraatac per dificultar la feina als jugadors de José Luis Mendilibar. L'entrenador basc va complir ahir 100 partits a la banqueta del conjunt blaugrana.

Després d'un quart d'hora vertiginós a Ipurua, el Barça es va avançar al marcador amb un gol de Luis Suárez. L'uruguaià, després d'un gran passada en diagonal de Messi, va regatejar Dmitrovic i va posar el 0-1 a l'electrònic. Amb aquest gol, el davanter blaugrana va sumar la seva setzena diana en aquesta temporada.

Tot i així, l'Eibar no va abaixar els braços i va seguir lluitant pel partit. Pocs minuts després, Orellana va tenir la millor ocasió de l'equip basc per empatar el matx, amb un llançament que va tocar el travesser de la porteria defensada per Ter Stegen.

El Barça va replicar amb una ocasió en què es va quedar molt a prop d'anotar el segon gol de la tarda, amb un llançament de Messi que va anar a la fusta. El davanter argentí, que porta vint dianes en lliga, també ja suma 17 pals en el que va de competició.

En el segon temps, el Barça va començar a guanyar pes en el partit, i l'Eibar es va començar a descentrar. Valverde va moure la banqueta i va retirar Iniesta, pensant en el Chelsea, per donar entrada al brasiler Coutinho, a qui molts apuntaven en l'onze titular ja que no pot jugar a la Champions.

El conjunt local, a mitjans de la segona meitat, va patir una doble expulsió que el va condicionar. Primer va ser Orellana, que després de desplaçar la pilota amb la mà, va ser amonestat amb la seva segona groga pel col·legiat. Poc després, va ser el mateix José Luis Mendilibar, que després de protestar reiteradement, va ser expulsat per l'àrbitre canari Hernández Hernández.

D'altra banda, el Barça va controlar el partit, liderat per Messi, el millor per als de Valverde, i va realitzar un altre canvi, amb l'entrada d'Aleix Vidal per Paulinho per tancar el resultat a Ipurua.

En els últims minuts, els barcelonins van tenir una clara ocasió de Messi abans de tancar la victòria amb un gol de Jordi Alba al minut 88.

El Barça ja pensa en el partit d'anada de vuitens de final de la Champions.