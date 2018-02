Empat del Bordils a la pista de l'Amenabar que el manté fora del descens

El Bordils va empatar a Zarautz a la pista de l'Amenabar (26-26), un rival directe per la permanència. Els de Sergi Catarain amplien l'avantatge respecte al descens a dos punts després de la derrota del Villa de Aranda a casa davant l'Alcobendas (30-32).

El partit va estar igualat durant la primera meitat. De fet, el màxim avantatge que hi va haver al marcador va ser de dos gols, en el 2-0 inicial a favor de l'equip local.

Després, els visitants van empatar el partit a dos gols, i el matx va ser com un bucle constant: gol del bascos i empat dels gironins, i així successivament fins arribar al 13-12 al descans.

A la represa, un parcial de 6-3 a favor dels locals va fer agafar una renda de quatre gols a l'Amenabar (19-15) quan s'havien jugat nou minuts de la segona meitat.

Als catorze minuts del segon temps i amb 21-18 al marcador, el Bordils va fer un parcial de 4-7 per empatar el partit (25-25) a falta de set minuts per arribar al final.

Però en aquests set minuts finals només es van veure dos gols més. De fet, després de l'empat a 26 que va aconseguir Sergi Mach a falta de cinc minuts per al final, el marcador no es va moure més.

El màxim golejador del partit va ser el jugador del Bordils Arnau Palahí, que va aconseguir vuit dianes i va ser clau en l'atac del conjunt gironí. Sergi Mach, amb 6 gols, i Oriol Márquez amb 5, van arrodonir l'atac visitant.

Sense posar-se en cap moment del partit per davant al marcador, els de Sergi Catarain van aconseguir treure un punt molt valiós del País Basc que els fa escalar fins a la novena plaça de la classifiació. Els gironins també fan una passa més en la lluita per la permanència. Sense relaxar-se, però, perquè del novè classificat fins al 15è, que ja marca zona de descens, només hi ha dos punts de diferència.

Els de Catarain tornaran a jugar fora de casa la propera setmana. Serà a la pista del Ciudad Real, setè classificat i que ahir va tornar a guanyar després de dues derrotes consecutives.

L'equip manxec porta bons records al Bordils, ja que contra ells van aconseguir la primera victòria d'aquesta temporada (27-25).