Fatalitat final per al Llagostera

El Llagostera va encaixar ahir a València la primera derrota del 2018, que va arribar a l'últim suspir del partit a territori valencianista. El duel, molt igualat i amb ocasions per tots dos equips, es va acabar saldant amb derrota pels blaugrana, que en cas de victòries avui d'Olot i Peralada, davant Atlètic Balears i Badalona respectivament, acabarien la jornada en plaça de promoció de descens a Tercera Divisió.

Tot i el resultat final, cap dels dos equips va saltar a la Ciutat Esportiva Antonio Puchades a especular i tant els valencians com els catalans van gaudir d'ocasions al primer temps per innaugurar l'electrònic. Després d'uns primers minuts de tempteig, el filial valencianista ho provava amb accions d'Àlex Blanco i Fran Villalba, dos dels jugadors locals més actius durant tot el partit, però les seves finalitzacions no van acabar suposant cap problema per Marcos. La més clara pel València Mestalla arribava al quart d'hora de joc, quan el davanter Merentiel enviava la pilota al pal. Tot i aquestes primeres ocasions el Llagostera aconseguia controlar la possessió de la pilota i arribar a porteria contrària. Un exemple és una rematada al pal de Guichón, en la que va ser la ocasió més clara dels gironins al primer temps.

La segona meitat va guanyar en intensitat i en tensió, sempre dins l'esportivitat que es va veure en tot moment, a causa de la necessitat de tots dos conjunts per sumar els tres punts. El Mestalla corroborava el fet d'anar de menys a més durant tot l'enfrontament davant un Llagostera que no es va amagar en cap moment i va seguir mantenint opcions i gaudint d'oportunitats per acabar cantant victòria.

Tot i aquestes opcions al tram final del duel al conjunt llagosterenc se li començava a acabar la benzina i això ho va aprofitar el filial valencianista per fer un pas endavant. A vint minuts pel final van enviar per segona vegada al partit la pilota al pal però Facundo Guichón responia amb un xut creuat que sortia fora per poc en la que era la darrera clara oportunitat per marcar pels d'Òscar Álvarez. La desgràcia final pels interessos dels gironins arribava al minut 90. Fran Navarro, que amb prou feines portava vuit minuts sobre el terreny de joc, rematava una pilota amb el cap al fons de la xarxa, deixant sense cap premi l'esforç realitzat pel Llagostera.