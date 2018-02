L'Olot afronta contra l'Atlètic Balears un partit vital per a la salvació

El Municipal d'Olot viurà aquest migdia (12 h) el duel més important des de principi de temporada. El conjunt entrenat per Raúl Garrido rep la visita de l'Atlètic Balears, un rival directíssim per evitar el descens de categoria. El tècnic valencià dels olotins ja avisava de la «vitalitat» d'aquest duel, que pot suposar un abans i un després en el transcurs dels dos equips per seguir lluitant per la salvació.