L'Olot també revalida el Català

«Sense opcions» torna al camí de l'èxit marcat per les darreres coreografies creades pel CPA Olot. Ahir va aconseguir revalidar el títol de campió de Catalunya. El club olotí, que va presentar la nova coreografia a finals de gener al campionat provincial, disputat a Fontajau, va seguir polint aquesta nova creació, fruit de Ricard Planiol i Ester Fàbrega. En segon lloc va quedar el CPA Girona, amb la seva coreografia Soc aquí. Les gironines s'han acostat molt a l'Olot, fins al punt de quedar a només dos punts de les garrotxines.

No ha estat un bon ball per a les olotines, que van patir alguna caiguda que, tot i això, no els va impedir pujar al calaix més alt del podi. Les patinadores, però, no van acabar de quedar satisfetes de la seva actuació com a grup. Tampoc les de Girona van tenir una bona actuació, deslluïda en alguns aspectes, i que hauran de millorar de cara a l'estatal.

La que va ser la revelació en el campionat gironí de patinatge artístic, l'AE Fornells, no va tenir el mateix efecte que a Fontajau. El seu disc, Provoca'm va quedar en vuitena posició. Qui sí que va complir amb les expectatives, va ser el PA Figueres, amb La Reina dels Dracs, que va aconseguir una meritòria sisena posició. El podi en grups grans de xou va ser completat per les patinadores del Reus, que representaven el disc Once Upon a Time davant el seu públic.

El coreògraf de les olotines, Ricard Planiol, després de la prova comentava que «estem molt contents del resultat obtingut, però som conscients que hem de polir moltes coses encara. L'execució és difícil i això és un risc que ens comporta que les coses no sempre acabin de sortir bé». Planiol, però, confia a «corregir aquests errors per d'aquí a quinze dies, que es disputa l'estatal i és on es decidiran les places per anar als campionats internacionals». De la seva banda, l'entrenadora de les olotines, Ester Fàbrega, comentava que «les noies no estan contentes, perquè han tingut errors, però el resultat és immillorable»

En la jornada d'ahir també es va disputar el català de quartets. El resultat gironí més destacat va ser el tercer lloc del CPA Girona, amb «Desconnecta», tot un èxit per al club gironí, amb dos podis al català, aconseguint medalla amb els dos grups que han presentat a la competició. Segons Soler, el resultat va ser «sorprenent en quartets. Hem quedat terceres aconseguint una medalla, i és el primer any que ens hi presentem».



Els següents passos



El CPA Olot i el CPA Girona tenen molta feina a fer en els propers quinze dies, ja que el dia 10 de març, a Astúries, hi ha el campionat d'Espanya, on tornen a partir des de les posicions de favorits. Queden dues setmanes perquè les patinadores d'ambdós clubs corregeixin els petits errors que es van veure en el campionat de Catlunya i tot fa pensar que la lluita entre els dos clubs serà aferrissada. L'objectiu, d'una banda, serà fer una actuació perfecta i, si això passa, els dos clubs saben que tenen molts punts a favor per classificar-se per disputr les competicions internacionals.