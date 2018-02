Mechaal s'imposa a l'estatal en 3.000 metres i apunta a repetir en 1.500

La primera jornada del Campionat d'Espanya en Pista Coberta d'Atletisme, que es va celebrar ahir a València, va tenir dos noms propis gironins. El primer, el del palamosí Adel Mechaal, que va aconseguir el títol estatal en els 3.000 metres llisos i, mitja hora més tard, aconseguia classificar-se per a la final dels 1.500 guanyant la seva sèrie amb un gran temps. L'altre nom propi va ser el de la banyolina Esther Guerrero, que va vèncer en la seva sèrie dels 800 metres llisos i es va classificar per a la final que s'ha de disputar avui, on aspira a aconseguir el seu quart títol de campiona d'Espanya.

Adel Mechaal (New Balance), partia com a principal favorit a revalidar el títol dels 3.000 metres en pista coberta. Amb unes millors marques bastant allunyades de les dels seus rivals, era conscient que partia com a favorit i el gran perill per a qualsevol dels altres participants a la cursa. Era l'home a marcar. Però es va quedar a la part del darrere del grup la primera meitat de la prova. El de Palamós va donar la responsabilitat a la resta d'atletes, que no s'atrevien a gastar forces esperant l'atac de Mechaal. Aquest va començar a reaccionar quan quedaven 1.400 metres, remuntant posicions pels carrils de fora de la pista i posant-se com a cap de cursa a manca de mil metres per al final. Un cop va ser al capdvant, va començar a intensificar el ritme, fent posar la resta d'atletes en fila índia i, en un sol gir, començar a trencar el grup, que fins aquell moment s'havia mantingut agrupat.

Només Sergio Jiménez va aconseguir mantenir el ritme imposat per Mechaal a partir dels 2.000 metres, però quan l'atleta de Palamós va fer els últims canvis de ritme, el de Madrid ja no el va poder seguir i, Mechaal, va anar embalat cap a un nou triomf al Campionat d'Espanya de Pista Coberta. D'aconseguir-lo, seria el tercer títol de Campió d'Espanya en els 3.000 metres, després dels aconseguits el 2015 i el 2017. Mechaal, a més, va aconseguir un altre dels objectius que s'havia plantejat per a aquesta cursa: que fos lenta. El temps final, 8:19.87, és un dels més lents que es recorden en les últimes edicions. Això li permetia arribar en millor forma a la semifinal dels 1.500 metres llisos.

I és que mitja hora més tard se sentia el tret de sortida de la tercera semifinal dels 1.500 metres, on passà ràpidament a encapçalar la seva sèrie. Mechaal no volia problemes i, des del capdavant, es va dedicar a establir el ritme, creuant la línia d'arribada en primer lloc i aturant el crono en 3:45.90. Avui, a les 12:15, es disputarà la final.

La banyolina Esther Guerrero (New Balance) va aconsegiur passar a la final dels 800 metres amb un temps de 2:10.08. Guerrero va controlar la cursa des del principi i, a manca de 500 metres, va posar-se al capdavant, per creuar la línia d'arribada en primera posició i assegurar-se la plaça per a la final, que es disputa avui a les 12:28. Guerrero buscarà el seu quart títol consecutiu.

També Tamara del Río (A.A. Catalunya) va participar en proves combinades, on va quedar en cinquè lloc (3.793 punts).