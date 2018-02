El Palamós aconsegueix la victòria després de nou jornades sense fer-ho

Des del 19 de novembre els palamosins no guanyaven, quan aleshores es van imposar per 3 gols a 1 contra el Gavà al Municipal de Palamós Costa Brava. I, per fi, a la desena ha anat la vençuda. Després de 4 empats consecutius a un gol i d'acariciar la victoria, d'una vegada per totes Pitu Batlle ja pot dir ben alt i clar què vol dir guanyar un partit com a tècnic de Tercera Divisió.

L'empresa no era fàcil perquè l'Ascó, per pressupost i objectius, és un clar aspirant al play-off, però ahir el Palamós se'n va sortir.

El conjunt tarragoní va portar la iniciativa de la pilota, però la serenitat del degà i el bon rigor defensiu van evitar que els asconencs s'avancessin al marcador. En canvi, al contraatac, eren els palamosins els que buscaven fer mal a un Ascó que amb la derrota es despenja de les places de promoció d'ascens.

A la segona meitat arribarien les dues alegries del Palamós. Dues dianes de Marc Medina i Henry, el primer després d'una centrada de Subi i el segon en una acció d'oportunisme van ser suficients per poder celebrar la primera victòria de l'any. El conjunt tarragoní, amb el 0 a 1 i el 0 a 2 ho va intentar amb intensitat però va topar una vegada rere l'altra amb el mur defensiu dels gironins. La victòria permet al Palamós agafar una mica d'aire i, amb un partit més, deixar la zona de descens cinc punts per sota.