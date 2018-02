El Peralada viatja a Badalona amb la baixa de Diaby i l'objectiu de no caure en descens

Després de la victòria la setmana passada davant el Sabadell (3-2) i de sumar sis jornades sense perdre, el Peralada va sortir per primera vegada de la zona se descens. Aquesta tarda visita el camp del Badalona (17h) amb l'objectiu de continuar fora del descens davant un rival que és catorzè i té 4 punts més que els gironins.

Els barcelonins només han encaixat una derrota al seu estadi, contra l'Elx, i hi han sumat 23 dels 31 punts totals que tenen a la lliga.

Per al partit d'aquesta tarda Chicho no podrà comptar amb el central Bambo Diaby, que haurà de complir després de veure cinc grogues, ni tampoc amb el migcampista Èric Montes. Per tant, sembla que alinearà Estallés i Bueno a l'eix de la defensa.