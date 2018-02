L'Olot aconsegueix una victòria que val més de tres punts

L'Olot ha superat aquest migdia un rival directe com l'Atlètic Balears al Municipal (1-0) per la mínima gràcies a un gol matiner de Roger Barnils. Els garrotxins, amb patiment, han mantenir i gestionar l'avantatge fins al final i sumar tres punts vitals en la lluita per la salvació.

La victòria permet els de Garrido continuar la bona dinàmica d'aquest 2018 i seguir fent camí cap a l'objectiu.