El Barça viatja cap a Londres amb 21 jugadors

Ni 24 hores després de superar l'Eibar a Ipurua i d'apuntar-se una important victòria en la lluita per guanyar la Lliga, la plantilla del Barça tornava ahir a entrenar-se i ho feia canviant el xip de la competició. Toca centrar-se ara en la Champions, que reapareix després d'un parell de mesos amagada. La sessió d'ahir al matí es va celebrar a la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí, la primera per començar a preparar la inminent cita de demà a Stamford Bridge. Allà espera el conjunt blaugrana el Chelsea, l'obstacle a superar en els vuitens de final. El tècnic, Ernesto Valverde, va comptar amb tots els seus efectius i també va tenir a les seves ordres els futbolistes del filial barcelonista Adrián Ortolà, Rodri Tarín i Samu Araujo. Un cop acabat l'entrenament, va tocar conèixer la llista de convocats. No hi va haver sorpreses; és més, Valverde s'emporta cap a Londres tot el qui pot i només deixa a casa Coutinho i Semedo, les dues absències.

En total són 21 els futbolistes que aquest matí surten des de l'aeroport del Prat. El vol xàrter està previst que s'enlairi a les 10.10 hores. A Londres, l'equip estarà allotjat a l'hotel Grosvenor House, ubicat al barri de Mayfair. Allà hi menjarà, mentre que cap allà a les vuit del vespre està previst un entrenament al damunt mateix de la gespa d'Stamford Bridge. Tres quarts d'hora abans, Ernesto Valverde i un futbolista compareixeran en roda de premsa a l'estadi del Chelsea.

L'expedició barcelonista la formen tots els jugadors que el tècnic té a la seva disposició. Entre ells s'hi troba el central belga Thomas Vermaelen, que ha rebut l'alta mèdica després de lesionar-se el mes passat al camp del Betis, en partit de Lliga (0-5). Aquell contratemps va obligar Valverde a fer reaparèixer Samuel Umtiti precipitadament; el francès sortia d'una lesió però no estava previst que jugués llavors.

A part de Vermaelen també han entrat a la llista els migcampistes André Gomes i Denis Suárez. Tots dos han estat baixa en els darrers partits per decisió tècnica. En canvi, no hi serà el lateral Nelson Semedo, que haurà de complir un partit de sanció. No serà l'únic absent. Tampoc viatjarà el migcampista Philippe Coutinho, que no pot jugar la Lliga de Campions amb el Barça després d'haver-ho fet aquesta mateixa temporada vestint la samarreta del Liverpool i que aterrava al Camp Nou durant aquest recent mercat d'hivern.

Per tant, l'expedició blaugrana que avui mateix es desplaçarà amb avió cap a Londres la formen els següents jugadors: els porters Ter Stegen, Cillessen i Ortolá; els defenses Sergi Roberto, Aleix Vidal, Gerard Piqué, Umtiti, Vermaelen, Yerry Mina, Jordi Alba i Digne; els migcampistes Sergio Busquets, Ivan Rakitic, André Gomes, Denis Suárez; i els davanters Paco Alcácer, Leo Messi, Luis Suárez i Dembélé.