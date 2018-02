Contundent reacció d'un Madrid que sobreviu a un partit boig

El Reial Madrid va tirar d'èpica per remuntar (3-5) el Betis en un partit elèctric, d'anada i tornada, en què l'equip que dirigeix Zinedine Zidane va haver d'aixecar un marcador advers (2-1). Van reaccionar a temps els visitants per no perdre més punts respecte al líder, el Barça, encara que la lluita per la Lliga sembla lluny dels seus dominis.

Va sortir a totes el Madrid mentre que el Betis va sortir amb una marxa menys. Mala decisió dels locals, que van veure com Asensio superava Adan als 11 minuts. De mica en mica, la pressió dels de Quique Setién va donar els seus fruits. Loren va fregar l'empat abans que Marcelo es lesionés. El brasiler és dubte per al partit de tornada de la Lliga de Campions a París. Els andalusos van aprofitar la fragilitat defensiva del seu rival. Primer, per posar a prova Navas. No va poder fer res al 33, quan Mandi feia l'1-1, ni al 36, quan Nacho es marcava en pròpia porta. Embogia el Villamarín.

Va sortir millor el Madrid al segon temps i Sergio Ramos feia el 2-2 rematant un servei de córner. La reacció va ser immediata. El Betis estava grogui i això ho va aprofitar l'equip de Zidane, que va furgar en la ferida. Asensio va marcar el tercer i Cristiano Ronaldo, amb un xut que es va empassar Adán, va anotar el quart.

Tot semblava dat i beneït, però hi va haver una última reacció dels de casa. Quedaven pocs minuts per al final però Sergio León, l'ex del Llagostera, va retallar distàncies amb el 3-4. Podia passar de tot, però el que va acabar passant és que Benzema, que acabava d'entrar al damunt del terreny de joc, va collir un regal de la defensa verd-i-blanca i va afusellar Adán per anotar el cinquè i definitiu. Nova victòria d'un Madrid que aquesta setmana jugarà el partit ajornat al camp del Leganés.