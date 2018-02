Una ensopegada molt inoportuna

Algun dia havia d'arribar. Tard o d'hora, el Peralada-Girona B havia de conèixer la derrota en aquest 2018. El problema és el quan, però sobretot el com. Potser ahir, al Municipal de Badalona, l'equip no va merèixer perdre. Sí, el conjunt local va generar perill i va gaudir d'alguna ocasió. Però els visitants, sense cap mena de complex, van tenir a l'abast puntuar i si no ho van aconseguir va ser per mala fortuna i pels famosos «petits detalls» que solen aparèixer cada dos per tres en el món del futbol. Un absurd penal sobre Robert Simón transformat per Néstor a la mitja hora de joc va ser suficient perquè el Peralada perdés. Això sí, els de Chicho van veure com se'ls anul·lava un gol al segon temps per fora de joc, poc després que Manel enviés la pilota al pal. Una veritable llàstima. Per acabar-ho d'arrodonir, la jornada acaba amb els xampanyers en posicions de promoció de descens a Tercera. Res que no es pugui capgirar aquest proper cap de setmana, aprofitant la visita del Deportivo Aragón, el cuer de la categoria.

Sense Bambo Diaby i Èric Montes, però amb una ratxa de sis jornades consecutives imbatut. Així es presentava el Peralada al camp del Badalona, en un duel entre dos rivals que aquesta temporada lluiten per evitar caure en les últimes posicions de la classificació. Al final la «manca d'encert» i un penal «molt absurd» van acabar decantant la balança molt lleugerament cap al bàndol local. Tot i això, Chicho marxava bastant «satisfet» de Badalona. «L'únic que se'ns pot retreure és que no hem estat encertats, perquè hem fet un bon partit, competint bé i gaudint de més ocasions que ells». No anava errat el tècnic perquè d'oportunitats per als xampanyers n'hi va haver unes quantes. Algunes, de clares. Només començar, Manel creuava massa la pilota davant la sortida del porter Morales. Andzouana també va acostar-se amb cert perill al primer temps, just abans del penal. «Ha estat una jugada molt absurda. Teníem la pilota controlada, l'hem perdut i al mínim contacte s'ha deixat caure. Ha estat un penal molt just», deia Chicho. Robert Simón va ser més murri que ningú i l'àrbitre no va dubtar. Néstor, al 32, feia l'únic gol del partit.

Tocava remuntar i, tot i que al final no es va aconseguir, el Peralada-Girona B va posar tota la carn a la graella i arguments suficients per haver-ho merescut. Tret un avís de Rufo a l'inici de la represa, els visitants van tenir oportunitats força clares. Coro va rematar de cap a les mans de Morales, Manel va enviar la pilota a la fusta al 80 i al 84, el davanter veia com el col·legiat li anul·lava un gol per suposat fora de joc. «Ha sigut vàlid», deia Chicho. «Però això és futbol. A vegades les circumstàncies van al teu favor i en d'altres, en contra», afegia.

No hi va haver manera. Derrota final, la primera de l'any i també des que Chicho Pèlach és a la banqueta. Un resultat que deixa el Peralada setzè a la classificació, en posicions de promoció de descens i amb 27 punts, els mateixos que el Formentera, que es troba un lloc per sota. Tot i la relliscada, al vestidor hi ha optimisme. «L'equip està fort. Sempre et quedes fomut quan no guanyes, però jugant així el més normal és que les victòries vinguin ben aviat». La propera oportunitat arribarà aquest cap de setmana. Els empordanesos rebran el Deportivo Aragón, el cuer i un dels rivals directes en la lluita per no baixar.