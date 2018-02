El Figueres es deixa empatar i allarga la seva mala ratxa de resultats a Vilatenim

No hi ha manera. Ni quan el panorama pinta de la millor manera possible. El Figueres té la negra a Vilatenim. No se'n surt a casa. Fa ja gairebé tres mesos que no hi guanya. Ni ahir, quan la victòria estava a tocar. Només era qüestió d'aguantar el resultat, un 2-1 que havia costat molt d'aconseguir, però que es va escapolir de la manera més cruel possible, amb una desafortunada acció que ja va ser impossible de redreçar. Un 2-2, contra un Gavà que té quasi certificat el descens de categoria, que fa més mal que altra cosa. Es van començar avançant els visitants. Al quart d'hora, Sani aprofitava una mala decisió de Carles Puig, que va cedir la pilota cap a Aroca amb imprecisió. Tanta, que el futbolista del Gavà va aprofitar-ho per fer pujar el 0-1. Tocava remar i remuntar. Es va aconseguir, patint més del compte. Ferrón va empatar en connectar una centrada de Joan Pons. Era el minut 32 i quedava tot un món. La cosa va millorar quan el visitant Carlos era expulsat amb vermella directa i Pons feia el 2-1 amb un xut ajustat al pal. Semblava tot dat i beneït. El partit estava sota control, però calia rematar la feina. Els nervis van poder amb la Unió, que es va immolar al tram final. En una jugada embolicada, al minut 89, Carles Puig es va introduir la pilota a la seva porteria. Un mal final.