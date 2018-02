L'Espanyol salva un punt gràcies a un gol de falta de Granero al tram final

Del que es preveia com una derrota segura, a fregar la victòria. Així s'explica el partit que ahir va viure l'Espanyol. Una actuació més aviat fluixa, sense massa arguments, però que va anar d'un pèl que no acabés amb un final molt més feliç de l'esperat. Tot i que el Vila-real va dominar a plaer durant un munt de minuts i va tenir el marcador al seu favor, l'equip de Quique Sánchez Flores va rescatar un punt gràcies a un gol de falta de Granero i no va acabar guanyant perquè ja al descompte el travesser va escupir el xut de Baptistao.

Tot i l'ensurt que va provocar Fornals als primers compassos, amb un llançament a la fusta, el cert és que l'Espanyol va ser l'encarregat de posar-hi el ritme i de tenir la possessió. Però tot va ser un miratge. De mica en mica, es va anar desfent i va ser el Vila-real l'encarregat de portar la batuta. Al 25, Rodri va superar Diego López fent pujar el 0-1 a l'electrònic. El gol va despertar els primers xiulets entre una afició que va esclatar al descans, veient que el seu equip era incapaç de generar perill. No trenava jugades, no arribava amb perill ni tampoc xutava entre els tres pals. Això anava de meravella al seu rival, que va dominar durant molta estona però va cometre l'error d'esperar massa enrere al tram final.

Això ho va aprofitar l'Espanyol, que va despertar. Amb més cor que no pas cap, l'equip local va buscar l'empat i el va acabar trobant al minut 86. Granero va sorprendre Asenjo amb un bon xut de falta. La festa podria haver estar completa al temps afegit, quan Baptistao va xutar al travesser i Gerard Moreno, collint el refús, va rematar al lateral de la xarxa.