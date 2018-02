El primer examen de nivell

Arriba l'hora de la veritat per al Barça d'Ernesto Valverde. Després de comandar amb mà de ferro la Lliga de Primera Divisió i de tenir ja un lloc garantit a la final de la Copa del Rei, aquest vespre els blaugrana comencen el camí cap al títol més important de la temporada, la Lliga de Campions. El Barça visita el Chelsea a Stamford Bridge obligat a treure'n un bon resultat per no haver de patir al Camp Nou on ja ha viscut males experències contra el conjunt anglès els últims anys. El Chelsea, el vigent campió de la Premier League, mesura la fiabiliat dels blaugranes amb la moral recuperada després de les seves dues últimes victòries i sabedor que només un triomf a la Lliga de Campions salvaria una decebedora temporada.

El Barça, tot i estar consolidat al capdavant de la Lliga, amb un còmode avantatge respecte al segon classificat (l'Atlètic de Madrid és a set punts), manifesta un joc pobre, i no està passant pel seu millor moment i prova d'això són els tres últims partits, amb dos empats i un partit a Eibar en què tot i el triomf per 0-2, l'equip local va ser clar dominador del matx durant un bon tram. El conjunt blaugrana és coneixedor que l'eliminatòria es decidirà el 14 de març al Camp Nou i que per a això ha de treure una bona recompensa de Stamford Bridge, que passa inexorablement perquè el Chelsea no marqui o simplement que l'equip d'Ernesto Valverde assoleixi una victòria.

El Barça té experiència de sobra de jugar davant grans conjunts que s'han empetitit al Camp Nou i que amb muralles amuntegant jugadors s'han tancat a la seva porteria i han impedit als blaugrana un gol guanyador. I el Chelsea, com altres rivals anglesos, ja han practicat aquesta estratègia que tan mals resultats a vegades ha donat als barcelonistes. Per tant, el gran objectiu per als Valverde matí al camp del Chelsea passa per sortir amb avantatge que obligui el seu rival a apostar per l'atac al Camp Nou.

Valverde té la baixa del brasiler Philippe Coutinho, que com que ja va jugar Lliga de Campions amb el Liverpool no pot fer-ho en cap altre equip en la mateixa temporada. El portuguès Nélson Semedo, per sanció, també es va quedar a Barcelona.

Valverde traurà l'equip de gala, amb l'únic dubte de si el francès Ousmane Dembélé estarà a l'onze titular o el Barça traurà un centre del camp de quatre jugadors, on podria tenir cabuda Aleix Vidal. Es dona per fet que el pes del partit el tindrà l'equip barcelonista, de manera que les bandes seran una opció més que recurrent per al joc blaugrana. La creativitat d'Iniesta està assegurada a l'equip titular, igual que el port i tenacitat de Busquets i Rakitic, quedant el dubte de si hi ha un quart migcampista i si aquesta plaça serà per a Paulinho o Vidal. La presència del reusenc Sergi Roberto al lateral dret, impedeix el català sumar-se a una zona del camp que quan l'ha habitat ha estat un vímet destacat per al seu equip. Messi torna a un escenari que li és molt conegut, igual que l'uruguaià Luis Suárez, quan era aquest davanter del Liverpool. Rakitic acceptava ahir el rol de favorit del Barça. «Tan de bo sigui així però juguem contra el campió d'Anglaterra i serà molt complicat», deia el croat que destacava Hazard de la plantilla rival. «Per mi és el jugador més important però el Chelsea no és només ell i ho tenim clar. Són molt ràpids».

Al Chelsea, el defensa David Luiz segueix fora de combat es perdrà el duel de demà, el mateix que el migcampista Timoué Bakayoko. L'absència del migcampista gal, un dels futbolistes més criticats per l'afició aquest curs pel seu pobre rendiment, podria fer canviar l'esquema a Conte, que abandonaria el 3-5-2 que tant ha emprat aquest curs i apostaria de nou pel 3-4-3. Marcos Alonso, totalment recuperat de les molèsties, tornarà a ocupar el carril esquerre, mentre que Morata, que ja va tenir minuts en els dos últims compromisos, podria tornar a liderar l'atac. El brasiler Willian, després de la seva exhibició divendres passat davant el Hull, apunta a l'onze, en què també hi haurà la estrella d'aquest Chelsea, Eden Hazard, i un antic conegut de l'afició blaugrana, com Cesc Fàbregas. Sense opcions a la Premier League i fora de la Copa de la Lliga, la FA Cup -està en quarts de final- i la Lliga de Campions són les úniques dues competicions en què segueix viu l'equip de Conte.