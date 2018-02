Mechaal i Guerrero competiran al Mundial

Adel Mechaal i Esther Guerrero, que aquest cap de setmana van brillar als campionats d'Espanya indoor de València amb dos ors per al palamosí (1.500 i 3.000) i un per a la banyolina (800), han rebut aquest matí la confirmació que participaran al Mundial de Birmingham, que es disputarà a Anglaterra entre l'1 i el 4 de març. La selecció espanyola està formada per 15 atletes -12 homes i 3 dones-. Al Mundial indoor Mechaal se centrarà en els 3.000, tot i que al campionat d'Espanya va fer doblet en aquesta distància i els 1.500.

A més a més, en funció de la revisió que farà la Federació Internacional d'Atletisme (IAAF) es podria augmentar la delegació espanyola que competirà a la ciutat anglesa.Hi ha més atletes que podrien ser inclosos en l'equip en els pròxims dies sobre la base de la seva posició en el rànquing mundial de l'any pel sistema de revisió que realitza la IAAF.

Selecció ESPANYOLA PER A BIRMINGHAM 2018.

60m: Ángel David Rodríguez.

60m tanques: Yidiel Islay Contreras.

400m: Óscar Husillos, Lucas Búa i Laura Bueno.

800m: Álvaro de Arriba i Esther Guerrero.

1.500m: Marc Alcalá i Marta Pérez.

3.000m: Adel Mechaal.

Longitud: Eusebio Cáceres.

4x400m: Samuel García, Óscar Husillos, Lucas Búa, Darwin Andrés Echeverry, Manuel Guijarro i Aleix Porras.