Girona encara es recorda de Pesic

La, per a molts, sorprenent, victòria del Barça a la Copa ha fet tornar més de deu anys enrere els aficionats gironins al bàsquet i, sobretot, la gent que va treballar a Fontajau al costat del tècnic serbi. «Veient la implicació de tota la banqueta del Barça en els partits de Copa notava el segell de Pesic, sap fer que tothom s'impliqui i sigui una pinya», explica Jordi Sitjà, antic metge de l'Akasvayu.



Jesús Escosa

«Sap com treure molt rendiment dels jugadors en un període curt»

L'actual secretari tècnic del Bàsquet Girona, Jesús Escosa, era el preparador físic que va treballar amb Pesic a Girona i, tot i admetre que «no és una situació fàcil i no sé si hi ha cap precedent similar» no està «especialment sorprès» que el tècnic serbi aconseguís guanyar la Copa al cap de només deu dies d'assumir el càrrec: «Sap molt bé com treure rendiment dels jugadors en un període curt i sap com implicar tots els jugadors, fins i tot els que participen menys, amb qui segur que ha estat sincer». Escosa destaca que «ha introduït dos o tres canvis en defensa, que ja s'han notat en pocs dies, i ha respectat bastant el treball de l'altre entrenador» i també dona molta importància a com «ha fet treballar l'equip en la defensa de l'1x1 i a anar al rebot ofensiu, que és un tema que ell considera clau i en què ja insistia molt quan estava aquí repetint als tres que havien d'anar al rebot ofensiu».

Jesús Escosa era la peça més experimentada amb què comptava Pesic a l'Akasvayu Girona, els dos ajudants eren uns llavors joves Borja Comenge i Dejan Kamenjasevic, i té molt bon record d'aquella etapa a Fontajau. «Va ser una gran experiència i una oportunitat de treballar amb un tècnic top, ja tenia experiècia però amb ell vaig aprendre molt i hi vaig tenir una bona relació. Llàstima que aquella oportunitat no m'hagués arribat deu anys abans...». Això sí, Escosa té clar un requisit per poder treballar amb Svetislav Pesic: «T'ha d'agradar molt la feina, perquè l'exigència i el ritme de treball és alt».



Jordi Sitjà

«Si algú ho podia fer, era ell. És molt exigent, però fa que tothom se senti seus els èxits»

L'estiu del 2006, el doctor Jordi Sitjà va fer el salt del Girona de futbol a l'Akasvayu per treballar a temps complet a les ordres de Svetislav Pesic: «Va ser com fer un màster, portava molts anys a les banquetes però mai a aquell nivell. Vaig aprendre molt veient la seva direcció de partits i, fora de la pista, intentant satisfer totes les seves demandes». Sobre la victòria blaugrana a la Copa, Sitjà creu que «tots pensàvem que el Barça necessitava un tècnic que activés els jugadors, guanyar la Copa amb només deu dies treballant amb l'equip era complicat, però si algú ho podia fer era ell». Explica l'especialista en medicina esportiva que en aquesta Copa va veure el segell Pesic «en la manera com vivia els partits tota la gent de la banqueta». «Al seu costat es treballa a un ritme molt exigent, estàvem reunits a les tres de la nit si feia falta, però després sap fer que tothom se senti seus els èxits; aconsegueix que tot el vestidor (jugadors, cos tècnic, fisios...) sigui una pinya».



Jordi Juanhuix

«A Girona el primer dia ens va dir que guanyaria la FIBA Cup i ho va complir»

L'històric directiu gironí va tenir molt tracte amb Pesic en l'any del serbi a Girona i, recordant aquells temps, ha seguit la Copa convençut que el Barça havia encertat amb el fitxatge del tècnic. «No em va sorprendre que guanyés la Copa, perquè ell no es prepara per jugar una Copa, es prepara per guanyar-la», diu Juanhuix, per a qui el veterà preparador balcànic «és el millor entrenador d'Europa per dirigir un equip durant quatre mesos, perquè és molt bo psicològicament i sap perfectament el que necessita un equip· «Quan el vam firmar li vaig dir que m'agradaria guanyar la FIBA Cup, perquè ho veia més factible que guanyar la Copa o la lliga, i llavors ja em va dir que la guanyaríem i va complir», recorda Juanhuix sobre «una persona especial i entanyable, quan el coneixes saps com l'has de tractar perquè també saps que farà».



Joan Danés

«El currículum i l'experiència fa que tothom se li acosti amb atenció des del primer minut»

Treballar amb Pesic no és fàcil per als responsables de premsa dels clubs i el que tenia a Girona, Joan Danés, destaca que «amb ell es treballa molt, però et fa notar que valora la teva feina i sap com motivar la gent». «No em va sorprendre que guanyés la Copa perquè és el tècnic ideal per canviar dinàmiques, tant en l'aspecte individual de jugadors com de dinàmica de joc», explica Joan Danés, que veu un punt a favor en Pesic en el fet de «tenir un tracte directe amb el president (Bartomeu)».