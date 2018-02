Semedo torna a delinquir

El Vila-real ja no sap què fer amb Rubén Semedo després d'assabentar-se aquest matí d'una nova detenció del defensa central portuguès. La preocupació és màxima al club groc, que està consultant amb els advocats. Rubén Semedo, jugador del Vila-real CF, ha estat detingut de nou per un presumpte delicte de lesions i detenció il·legal en un xalet de Bétera, segons han confirmat a Europa Press fonts de la investigació.

El jugador, de 23 anys i nacionalitat portuguesa, ha estat arrestat aquesta matinada al seu habitatge per agents de la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de València. S'estan instruint les diligències, han concretat les mateixes fonts.

Segons informa Las Provincias, una persona va denunciar en una comissaria de València el passat 12 de febrer que havia estat lligat, retingut i colpejat per Ruben Semedo i per dos homes més en un xalet de Bétera en el què viu el futbolista. El denunciant va explicar a la policia que el van agredir i el van lligar amb una corda per poder anar a robar-li al seu pis, que està a prop de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. Per això mateix, Semedo ha estat detingut per la Guàrdia Civil que a més ha registrat el domicili del futbolista.

Aquest és el tercer altercat violent que protagonitza Semedo des que va arribar al Vila-real. El passat mes de desembre ja va ser detingut per amenaça en un club de contactes a un empleat amb una pistola. A l'octubre també va ser detingut per agredir amb una ampolla al cap a un jove a la sortida d'una discoteca.

Segons s'exposa en la denúncia per aquest últim altercat, el jugador portuguès va tenir un incident amb una de les cambreres de la discoteca i seguidament el van convidar a abandonar el local. Un cop a l'exterior, es va anar cap a l'encarregat de la discoteca i li va dir "anem a parlar" mentre es va posar a la mà al cinturó. L'escrit contempla que podia portar una pistola, però mai es va arribar a esgrimir.

En el moment dels fets, el defensa no estava convocat pel Vila-real com a conseqüència d'una lesió al tendó de la cama dreta. D'altra banda, Semedo es veu enfrontat a una altra denúncia per agressió per uns fets que daten del passat 29 d'octubre al pàrquing d'una discoteca. Presumptament va trencar a un altre jove una ampolla al cap.