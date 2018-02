Leo Messi trenca el malefici i fa el seu primer gol al Chelsea

A la novena va anar la vençuda i finalment Leo Messi es va poder estrenar com a golejador contra el Chelsea. El davanter argentí va aprofitar una assitència d'Andrés Iniesta per empatar el partit i encarar mínimament l'eliminatòria per al Barça. Així, Messi va trencar la malastrugança que el perseguia contra el conjunt anglès, al qual encara no havia pogut fer cap gol en els anteriors 8 partits. Fins a 30 rematades a porteria havia intentat Messi en els partits anteriors al d'ahir. A més a més, el gol va arribar en la porteria en què Iniesta va marcar el gol que classificava el Barça per a la final del curs 2008-09. El duel de més mal record per a Messi va ser el 2-2 del curs 11-12 en què va fallar un penal i va fer dos pals.