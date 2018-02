L'Spar Citylift obre el tram decisiu de la temporada

El tram decisiu de la temporada ja ha arribat per a l'Spar Citylift Girona, que, després de guanyar diumenge un exigent partit a la pista del Gernika, enceta avui un duríssim tram amb sis partits en només disset dies. I el primer, aquest vespre a Fontajau contra el Gipuzkoa, ja es presenta també d'alt nivell, com ho demostra que l'equip basc ha sigut l'únic equip de la Lliga Femenina capaç de derrotar l'Uni, al costat del Perfumerías Avenida. En el partit de la primera volta jugat el novembre passat a Sant Sebastià, l'equip d'Èric Surís va caure per 72-66. Allà va trencar una ratxa de set triomfs seguits.

«Ja sabíem que després de l'aturada per als partits de seleccions tindríem un tram molt exigent, amb una jornada de lliga intersetmanal i, a continuació, l'eliminatòria d'Eurocup contra el Galatasaray», admetia ahir el tècnic de l'Uni. En aquest sentit, i ja centrat en el duel d'aquest vespre, recordava que la derrota de la primera volta a Sant Sebastià «és un indicatiu del respecte que ens mereix aquest rival i de la màxima ambició que haurem de demostrar per tirar endavant el partit». Surís va recordar que «venim d'una victòria molt exigent a Gernika, contra un rival molt potent, que està en creixement, i que donarà molta guerra encara a la Lliga».

El Gipuzkoa ocupa el setè lloc a la classificació, amb 11 triomfs i 7 derrotes. El cap de setmana passat van guanyar amb moltes dificultats el Movistar Estudiantes (66-63), cuer de la competició encara sense conèixer la victòria. L'Uni, mentrestant, és segon, amb un balanç de 16/3. A dues victòries del líder, el Perfumerías Avenida, i amb aquesta mateixa distància de coixí respecte al tercer, el Mann Filter. Per a diumenge quedarà la visita al Campus Promete, abans de viatjar a Istanbul a la pista del Galatasaray en l'Eurocup, i de dos partits seguits a casa contra l'Al Qazeres i les turques, i una sortida a la Seu d'Urgell.

El Gipuzkoa arriba a Fontajau amb una de les jugadores més destacades, Chantel Alleyne, i també amb l'exjugadora de l'Uni Toch Sarr. Surís podrà disposar de tota la plantilla per afrontar el duel. L'entrenadora visitant, Azu Muguruza, deia ahir que «el Girona té un potencial ofensiu molt bo, si els deixem jugar amb números alts, serà un partit difícil».