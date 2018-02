Nova victòria de l'Uni a Fontajau

A una setmana per enfrontar-se al Galatasaray en els quarts de final de l'Eurocup, l'Spar Citylift Girona ha tornat a deixar clar aquest vespre que, més enllà del Perfumerías Avenida, no té rival a la lliga superant el Gipuzkoa per un clar 89 a 60.

Les gironines han anat sempre per davant en el marcador, però no han trencat el partit fins a l'inici del tercer quart quan han pujat un grau la seva tensió defensiva després d'una primera meitat amb poca agressivitat al darrere (42-37, al descans). Dos minuts i mig després de la represa, l'Uni ja guanyava per 12 punts i de vint al final del tercer quart amb Núria Martínez i Nadia Colhado marcant les diferències. Al final un clar 89-60 amb 17 punts i 7 rebots de la pivot brasilera que gairebé no ha jugat en l'últim quart.