Un exobservador de l'Olot va ser detingut pel cas de la compra de partits

Marc Villalonga, exentrenador del Santboià i que la temporada passada va treballar com a observador de l'Olot per Barcelona, va ser un dels detinguts dilluns passat en el marc de la macrooperació policial contra una trama de compra de partits a Segona B i Tercera, segons informava ahir Mundo Deportivo. També va ser arrestat Óscar Sierra Luna, exjugador del Cornellà ara a l'Hospitalet. Tant Sierra com Villalonga van ser posats en llibertat després de declarar a Badajoz davant del jutge. L'Olot va fer ahir un comunicat censurant aquestes actuacions i desvinculant-se dels implicats.