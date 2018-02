L'Uni esborra el Gipuzkoa de la pista a la segona meitat

Tres bones defenses. Un parell de pilotes entrades a les pivots amb criteri i un triple d'una de les molt bones tiradores de la plantilla. Tot sota el mestratge de Núria Martínez. En dos minuts i mig de la segona meitat, els primers just després de tornar del descans, l'Uni va obligar l'entrenadora visitant, Asu Muguruza, a demanar temps mort perquè el Gipuzkoa perdia de dotze punts (49-37) i estava clar que Èric Surís els havia dit a les seves jugadores que ja n'hi havia prou. Que ja sabia que, jugant a 85 punts, com havien fet a la primera meitat, acabarien guanyant el partit. Però que tampoc calia que les basques n'acabessin fent 83. Que es podia decidir el partit abans si posaven la mateixa cura a defensar que a anotar a l'altra part de la pista. L'avís de Surís va servir perquè l'equip posés una marxa més quant a intensitat al darrere per acabar guanyant el partit sense allargar fins al final l'intercanvi de cistelles del segon quart. Després del descans, la defensa de l'Uni va recordar la de l'últim quart de diumenge contra el Gernika i al Gipuzkoa se li va complicar cada atac contra un rival en què tothom que sortia de la banqueta aportava. La millor prova d'això van ser els 13 punts i 8 rebots d'Alminaite. Al final el 89-60 servia perquè l'Uni sumés una victòria més a la lliga, mantingués el tercer (Mann Filter) a dues victòries de marge, i segueixi ben encaminat cap a l'eliminatòria de quarts de final de l'Eurocup, que començarà dimecres vinent a Istanbul.

Les grans jugadores fan el bàsquet més senzill del que realment és. I l'Uni en té dues d'aquestes. I a sobre estan renovades per a la temporada vinent. Són Núria Martínez i Nadia Colhado, que van jugar de llibre un clàssic bloc i continuació perquè la brasilera anotés fent pujar el 68-48 en el marcador. El tercer quart s'acabava amb vint punts de diferència per a les gironines. El partit estava sentenciat. La tebior en el joc de la primera meitat ja estava oblidada, la zona basca s'havia convertit en una anècdota i Alleyne i Weaver ja no semblaven aquelles jugadores agressives a l'hora de buscar la cistella contrària. Surís va poder deixar descansar Colhado i Núria Martínez gran part de l'últim quart. L'eliminatòria contra el Galatasaray es va acostant.