El Madrid puja al tercer lloc amb un triomf a Leganés

El Reial Madrid va venjar la seva eliminació a la Copa del Rei després de doblegar el Leganés a Butarque (1-3) gràcies als gols de Lucas Vázquez, Casemiro i Sergio Ramos, de penal, que van remuntar la diana inicial de Bustinza per avançar el València a la tercera plaça de la Lliga. Els blancs no van necessitar fer gaires esforços per sortir victoriosos de la seva visita a Butarque. Excepte l'ensurt inicial dels locals, que van ser més cor que futbol, l'equip de Zidane va saber controlar bé el partit. Va superar la distracció inicial, l'1-0 de Bustinza als cinc minuts, va capgirar el marcador abans del descans i va lligar la seva quarta victòria consecutiva amb un penal de Ramos amb el temps complert. Els blancs pugen al tercer lloc, a 14 punts del líder, el Barça.

El Leganés, que porta tres derrotes seguides, va trobar abans el gol que les bones sensacions. Als cinc minuts Bustinza va aprofitar un embolic a l'àrea per marcar el primer en un córner. El gol va fer anar-se'n en orris qualsevol pla de Zidane o Garitano, que no preveien aquest escenari. Els blancs, a més, havien reservat Cristiano i Keylor Navas.

Però el Madrid no va deixar que li apareguessin vells fantasmes i en va fer prou amb la segona unitat per remuntar. Lucas Vázquez i Casemiro van posar l'1-2 abans del descans, i Ramos va rematar-ho de penal en el descompte.