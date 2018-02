La Sansi renuncia a córrer l'estatal de cros

L'històric doblet de La Sansi en el Campionat de Catalunya de cros, campió tant en categoria masculina com femenina a la recent cita de Mollerusa, no servirà perquè el club de Lloret de Mar participi en el Campionat d'Espanya de l'especialitat perquè l'entitat presidida per Josep Lluis Blanco ha decidit renunciar-hi per falta d'ajudes econòmiques. «Ens hem reunit amb membres de l'Ajuntament de Lloret i altres institucions, i tot i ser els actuals campions de Catalunya absoluts els dos últims anys no han volgut col·laborar, menystenint una disciplina històrica com es el cros», argumentava ahir en un comunicat el club que presideix l'exatleta olímpic. «A la Federació Catalana d'Atletisme ja li hem comentat que no es pot permetre que molts clubs catalans renunciïn a participar; fa anys molts joves atletes començaven fent aquesta disciplina, que cada cop esta més oblidada però de la qual surten futurs atletes», expliquen des del club lloretenc sobre la seva decisió de no participar a la competició d'aquest proper diumenge a Gijón.

La decisió de La Sansi no és una excepció entre els clubs catalans, alguns altres també han renunciat i, per exemple, en el cros curt femení, on Catalunya tenia quatre places, hi ha hagut tres renúncies. «Això fa que hi acabi anant l'onzè classificat en el campionat català que ha comfirmat la seva participació a Gión», destaca el comunicat de la Sansi.