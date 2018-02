El Sevilla s'ho jugarà tot a Manchester en no poder fer caure el mur de Mourinho

El Sevilla FC, malgrat la seva proposta ofensiva i haver buscat en tot moment la porteria d'un molt segur David de Gea, no va poder passar de l'empat (0-0) davant el Manchester United a l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions, un partit en què els de José Mourinho es van fer forts en defensa i van dipositar totes les seves esperances en una jugada aïllada per arribar amb avantatge a un Old Trafford que decidirà el pas a quarts.

El partit es va desenvolupar com s'esperava i no va canviar el guió en cap moment. Les consignes eren clares. Els de Vincenzo Montella ho van intentar de totes les formes possibles, de combinacions col·lectives, amb accions individuals, amb xuts llunyans, de centrades laterals, i moltes més. Tot i això, els va ser impossible obrir la porta del cadenat que va proposar el tècnic portuguès al Ramón Sánchez Pizjuán

El United va obtenir el que volia, no encaixar, encara que s'emporta un resultat perillós per a la tornada, on si el Sevilla anota, els anglesos hauran de guanyar. Malgrat això, en els últims minuts, l'entrada de Marcus Rashford va revitalitzar els seus per gairebé emportar-se un premi excessiu.

A l'altre partit de la jornada, el Xakhtar Donetsk va superar (2-1) el Roma en un partit en què els locals van saber reaccionar al gol inicial de Cegiz Ünder amb un festival de joc dels seus brasilers.