Atlètic de Madrid i Athletic seran als vuitens de la Lliga Europa

L'Atlètic de Madrid i l'Athlètic de Bilbao van ser els únics equips espanyols a classificar-se per als vuitens de final de la Lliga Europa, mentre que el Vila-real i la Reial Societat no van poder compensar els mals resultats de l'anada i van quedar eliminats de la competició. Així, els madrilenys en van tenir prou amb un gol de Gameiro a l'inici del partit per aconseguir una victòria (1-0) sense història com a conseqüència de l'important avantatge assolit a l'anada. Per part seva, l'Athletic Club va passar ronda tot i caure a casa davant l'Spartak (1-2). Paral·lelament, el Vila-real va tornar a perdre davant un seriòs Lió (0-1), mentre que la Reial Societat es va acomiadar d'Europa en sortir derrotat del camp del Salzburg (2-1).